Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



33 MAÇTA 27 GOL

1.90 boyundaki Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 defa havalandırarak gol kralı olmuştu. Ayrıca 6 asist yaptı.



DEV GOLCÜ BEDELSİZ GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.



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