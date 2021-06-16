Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor (Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürürken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Havanın iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kod uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi! Haftanın ilk gününde yurdun batı kesiminde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz'in orta ve batı kesimleri ile İç Anadolu ve Antalya çevrelerinde beklenen yağışlar daha çok öğle saatlerinde sonra etkili olacak. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen iller sarı ve turuncu kod ile uyarıldı.