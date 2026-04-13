Transferde Kim Min-Jae sürprizi: Geri dönüyor
Türkiye'de Fenerbahçe'de gösterdiği performansla önce Napoli'ye, daha sonra Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin, düzenli olarak forma giyebilmek için Alman devinden ayrılık kararı aldığı ve İtalyan ekibine geri dönmek istediği iddia edildi.
Kariyerine Bundesliga devi Bayern Münih'te devam eden 29 yaşındaki stoper oyuncusu Kim Min-Jae hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
BAYERN'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Calcio Mercato'nun haberine göre; Güney Koreli savunmacı, düzenli olarak forma giymek istediği için Dünya Kupası sonrasında Bayern Münih'ten ayrılacak.
İTALYA'YA DÖNÜŞ YOLUNDA
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Napoli döneminden eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği, oyuncu ile Milan'ın da ilgilendiği ve Bayern Münih'in indirimsiz şekilde 40 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Öte yandan, Kim Min-Jae'nin İtalya'ya dönebilmek için 16 milyon avroluk brüt (yaklaşık net 8 milyon avro) maaşında fedakarlık yapması gerektiği kaydedildi.
BİRER GOL VE ASİSTLİK KATKI
Bayern Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 1708 dakika süre alan Kim Min-jae, birer gol ve asistlik performans sergiledi.