Afrika ülkesi Gabon, sosyal medya kullanımına yönelik radikal bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Yeni kararnameyle birlikte kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunlu hale gelirken, ihlaller için ağır hapis ve para cezaları getirildi.

Orta Afrika ülkesi Gabon, sosyal medya ve dijital platform kullanımını köklü şekilde değiştiren yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçirilen uygulama, ülkede faaliyet gösteren tüm dijital platformları ve kullanıcıları kapsıyor.

HERKESTEN KİMLİK BİLGİSİ ALINACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, sosyal medya kullanmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgilerini beyan etmesi zorunlu hale getirildi. Kullanıcıların ad, soyad, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin yanı sıra gerektiğinde ulusal kimlik numarasıyla doğrulanabilir dijital kimlik sunması gerekecek.

Yeni düzenleme yalnızca bireysel kullanıcıları değil, ülkede erişilebilen tüm ücretsiz ve ücretli dijital hizmetleri de kapsıyor. Buna göre kullanıcılar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları içeriklerden doğrudan sorumlu tutulacak. Yasa dışı içeriklerin üretilmesi, paylaşılması ya da yayılmasına katkı sağlanması durumunda hukuki yaptırımlar devreye girecek.

ALT YAŞ SINIR 16

Kararname kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırı 16 olarak belirlendi. Bu yaşın altındaki bireylerin hesap açması yasaklanırken, ebeveynler çocuklarının dijital faaliyetlerinden sorumlu tutulacak.

Düzenleme, sosyal medya platformlarına da önemli yükümlülükler getiriyor. Platformların kullanıcı kimliklerini doğrulaması, yasa dışı içerikleri kaldırması, verileri belirli sürelerle saklaması ve talep edilmesi halinde yetkili makamlarla paylaşması zorunlu hale getirildi.

KARARNAMEDE 'YAPAY ZEKA' DA VAR

Ayrıca yapay zekâ ile üretilen içeriklere ilişkin özel maddelere de yer verilen kararnamede, rıza dışı oluşturulan içerikler, kamu düzenini bozabilecek sahte paylaşımlar ve çocuklara yönelik cinsel içerikler açık şekilde yasaklandı.

Yargı makamlarına geniş yetkiler tanıyan düzenleme kapsamında, gerekli görülmesi halinde sosyal medya hesapları askıya alınabilecek, içerikler kaldırılabilecek ve platformlara erişim geçici olarak sınırlandırılabilecek.

BİLGİLERİNİ VERMEYENLERE HAPİS CEZASI YOLDA

Kararnameye göre, kimlik bilgilerini beyan etmeyen kullanıcılar 1 yıla kadar hapis ve 5 milyon ila 50 milyon CFA frangı arasında para cezası ile karşı karşıya kalacak. Başkasının kimliğiyle hesap açan veya yanıltıcı içerik üreten kişiler için ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

