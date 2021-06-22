Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çal Belediyesinde görevli Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş, mesai bitimi evlerine gitmek için yola çıktı. İki kadın, eski belediye binasının yanından geçerken köşede bir kömür çuvalının hareket ettiğini fark etti. İlk baş korkan personeller, çuvalının içinden sesler geldiğini duyunca müdahalede bulundu. Çuvalı makasla kesen ikili, içerisinde yavru bir köpek ile karşılaştı. Hayvan nefes alabilmek için kafasını dışarıya çıkardı. Kadınlar köpeğe önce su sonra da süt ve bisküvi verdi. Köpek ise ikilinin yanına giderek âdeta teşekkür etti. Derya Kızıltaş, bu durum karşısında vicdanı el vermeyince köpeği evine götürdü.

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Cesur kadın, köpeklerine saldıran ayıyı tek başına kovaladı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, köpeklerine saldırmak üzere olan ayıyı kovaladı. Kadının bu cesur davranışı kameralara yansıdı.