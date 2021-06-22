Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 13 Ağustos 2020'de şüpheli bir ölüm yaşandı. 17 yaşındaki Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, evde bulunan Mehmet K'yi (20) gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açıldı. Ardından mahkeme keşif kararı verdi ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bir heyet oluşturuldu. Heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı. 16 Haziran'da tutuklu sanık, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Duygu Delen iddianamesinde şok ifadeler ​Gaziantep’te şüpheli bir şekilde balkondan aşağıya düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mehmet K.'nın Duygu Delen'e şiddet uyguladığı yer alırken, Delen’in telefonunun da, "O kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende” yazılı not ortaya çıktı.

"İTİRAZ YERİNDE"

Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. Bunun üzerine 11. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı incelemeye aldı. Mahkeme, itirazı yerinde buldu ve sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, bu kararında mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate aldı.

Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Soruşturmanın seyri değişecek Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle soruşturma sürüyor. Delen ailesinin avukatı, evde ve genç kızın düşerken çarptığı çamaşır ipinde bulunan kan izlerinin soruşturmanın seyrini değiştireceğini kaydetti.