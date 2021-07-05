Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Yumurcak Sokak'ta 10 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında iddiaya göre izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Binada maddi hasarın oluştuğu yangın kameraya da yansıdı.

"KOCA ÇATI ALEV ALEV YANDI"

Mahalle sakinlerinden Mücahit Kulak, “Evde oturuyordum insanlar apartmanı boşaltmaya başladı. Çatıda ilk başta orta alan alev almaya başlamış. Sonrasında tüm alana yayılmış. Yangının izolasyon malzemelerinden kaynaklı olarak çıktığı söyleniyor. Koca çatı adeta alev alev yanmaya başladı. Binadakiler durumu erken fark ederek hemen dışarı çıktı. İtfaiye de zaten zamanında geldi” diye konuştu.

Alevlerden kaçan işçiler, yangın merdiveninde mahsur kaldı İstanbul Kağıthane'deki bir koltuk döşeme atölyesinde yangın çıktı. Alevlerden kaçan işçiler, yangın merdivenidne mahsur kaldı.

Sarhoş sürücü pompalara çarptı, yangın çıktı ABD’nin California eyaletinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek benzin istasyonundaki pompalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle pompa alev aldı. Yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.