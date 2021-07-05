Seyrantepe Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında faaliyet gösteren koltuk döşeme atöylesinde panik dolu anlar yaşandı. Bir çalışan ütüyü kumaşın üzerinde unutup bankaya gitti. Ardından atölyede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Diğer çalışanlar yangın merdivenine doğru koştu. Ancak kapının kilitli olması sebebiyle hepsi merdivende mahsur kaldı. Korkuya kapılan işçilerin imdadına bina yetkilileri yetişti. Kapı anahtar açıldı, işçiler yangından kurtuldu. Bu arada bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.
Yangın büyüdü, canını hiçe sayıp ekmek teknelerini kurtardılar Denizli’de anız yangını geniş alana yayılarak ağaçlandırma bölgesine ulaştı. İşçi ve işverenler ekmek teknelerini korumak için yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Yangın çıktı, evine ulaşmasın diye ateşe dönüp ezan okudu Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başlamasıyla, evinin yanmasından endişe eden adam, eteşe dönüp ezan okudu.
Alevlerden kaçan işçiler, yangın merdiveninde mahsur kaldı
İstanbul Kağıthane'deki bir koltuk döşeme atölyesinde yangın çıktı. Alevlerden kaçan işçiler, yangın merdivenidne mahsur kaldı.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında faaliyet gösteren koltuk döşeme atöylesinde panik dolu anlar yaşandı. Bir çalışan ütüyü kumaşın üzerinde unutup bankaya gitti. Ardından atölyede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Diğer çalışanlar yangın merdivenine doğru koştu. Ancak kapının kilitli olması sebebiyle hepsi merdivende mahsur kaldı. Korkuya kapılan işçilerin imdadına bina yetkilileri yetişti. Kapı anahtar açıldı, işçiler yangından kurtuldu. Bu arada bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.
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