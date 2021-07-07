Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meyve suyu fabrikaları için oluşturulan ürün toplama merkezinde çekilen görüntüler mide bulandırdı. Deniz ve Mehmet isimli iki işçi, vişnelerin üzerine ayakkabılarıyla basıp videoya aldırdı. Eldiven takmadığı görülen ikili, bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepki çekerken toplanan ürünlerin, ünlü meyve suları markalarına ait fabrikalara gönderildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen yetkililer olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.



Öte yandan, olayın ardından faaliyetlerine devam eden tesiste ürünlerin görüntülerin aksine hijyenik olarak toplandığı gözlendi.



Çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edildi Sosyal medyada Adana’da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.



Erciş'te bir fırında mide bulandıran görüntü! Van'ın Erciş ilçesinde top oynar gibi ekmek hamuruyla oynayanların hijyenden uzak görüntülerinin kaydedildiği fırın kapatılırken, 31 bin 787 TL para cezası kesildi.







