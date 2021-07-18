Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Amasya'da meydana geldi. Bir aile serinlemek üzere Suluova ilçesinde bulunan baraj gölüne gitti. Baraja girdiken bir süre sonra akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak üzere arkasından suya atlayan 4 kişi de akıntıya kapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

SUDA KAYBOLAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi. Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu önce Elif ve Sultan Cenikli, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenikli'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor. Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti." dedi.

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