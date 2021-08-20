Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi, 208 Sokak'taki Dükkanönü Camii hırsızların hedefi oldu. Camiye gelen iki kişi, Kur'ân kursu odasındaki klimanın dış ünitesini çaldı. Şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden imam, polislere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu sayede şüphelilerin S.M.Y. ve N.Y. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası ikili kısa sürede yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Selin vurduğu köye iki günde cami dikildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir köye iki günde cami inşa etti.

Bursa’da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalan zanlı tutuklandı.

Camide korkunç cinayet! Katil 80 yaşında... Kahramanmaraş'ın Onuikişubat ilçesindeki bir camide üzücü bir olay yaşandı. Caminin tuvaleti kana bulandı.