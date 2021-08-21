Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel birçok ilçede büyük yıkıma sebep oldu. Ezine Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çay üzerinde kurulu olan Abana Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerleri de zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Sanayi sitesinde yıkım kararı alınmasının ardından iş yerlerine gelen esnaf, kucaklarına ve sırtlarına yükleyerek kurtarabildikleri malzemelerini alarak ekmek teknelerini terk etti. Daha sonra ise iş makineleriyle sanayi sitesinin yıkım çalışmalarına başlandı.

"SADECE BENİM İŞ YERİMDEN 15-20 KİŞİ EKMEK YİYORDU"

Abana Küçük Sanayi Sitesinde esnaflık yapan Abdullah Eren, karavan ve VIP aracı yaptığını belirterek, "Çok kötü durumdayız. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Bizlere düzelteceklerini söylediler. İnşallah hep beraber ayağa kalkacağımızı söylediler. İnşallah öyle olur. Şu anda ekipler burada çalışıyor. Burada yıkımına başladılar biz de ne kurtarabilirsek diye buradan kurtarmanın yolundayız. Sadece benim iş yerimden nereden bakarsanız 15-20 kişi ekmek yiyordu. Buradan İstanbul’a, Sinop’a, İnebolu’ya gönderiyorduk. 38 tane burada iş yeri var ama çalışan 25 tane esnaf arkadaşımız bulunuyor. Onlar da çeşitli işler yapıyordu. Mermerci de vardı, tekstil de vardı. Otomotiv grubu da vardı. Hepsinden vardı" dedi.

"SON ANDA SANAYİDEN ÇIKIP SELDEN KAÇTIM"

Kendisini selden çok zor kurtardığını anlatan Eren, “Seli görünce aklım gitti, inanamadım. Selin ilk geldiği anda ben kapıyı falan açık bırakmıştım. Fazla bir hasarım yok benim, biz kendimiz yıktık birazını. Çayın başına baktım, ileriye doğru yürüdüm. Baktığımızda çay, tomrukları, arabaları, önüne katmış geliyor. Ben son anda sanayiden çıkıp kaçtım. Köprüye kendimi attım, zaten köprü de neredeyse yıkılacaktı. Köprüdeki o sesleri duymanız lazımdı. Ben selden çok zor kaçtım” diye konuştu.

Kastamonu'da yıkılan bir binanın müteahhidine gözaltı İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kastamonu'da 'HES' patladı iddalarına cevap DSİ Genel Müdürü Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.