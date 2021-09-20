Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Ata Mahallesi 706 sokak üzerinde park halinde olan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti küle çevirirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri söndürürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 kişi yaralandı Sinop’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kafasını bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.