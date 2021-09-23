Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir kişinin evinin avlusunda ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma açan emniyet güçleri, cinayeti aydınlattı. Maktulun, eski eşini darp ettiği için şikayet sonucu aranan yeğenine evini açtığı, söz konusu şahıs tarafında da öldürüldüğü belirlendi.

KANLAR İÇİNDE EVİNİN AVLUSUNDA BULUNMUŞTU

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Eylül’de saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç’i (63) merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç’in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç’in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç’in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç’in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç’in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç’in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

ESKİ EŞİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN ARANIYORDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç’in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç’i Şehit Duran Mahallesi’nde boş bir arsada yakaladı. Emniyete götürülen Gökhan İgeç’in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.’yi (36) çocuklarına bağırdığı için darp ettiği, kadının da şikayetçi olması üzerine İgeç’in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç’in evinde saklandığı öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay günü ise Gökhan İgeç’in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç’e, “Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyismi taşıyamam” diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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