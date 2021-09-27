Türkiye Gazetesi

Ardahan’da beklenen kış erken geldi. Yazın yaylalara çıkan köylüler uyandıklarında etrafı saran beyaz örtüyü görünce dönüş yoluna geçti.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını köylere indirdi.

'BU YIL ERKEN GELDİ'

Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, ’’Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besicilerde çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz" dedi.

Kar haberleri peş peşe geliyor! Yüksek kesimler beyaza büründü Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte yurt genelindeki birçok ilden kar haberleri gelmeye başladı. Uludağ ve Erciyes'e mevsimin ilk karı yağarken; Bolu, Doğu Karadeniz, Kars, Bayburt ve Artvin'in yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise aniden bastıran yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gümüşhane’de yılın ilk karı düştü: Yüksek kesimler beyaza büründü Gümüşhane’de dün başlayan sağanak yağmur sabaha karşı yerini kara bıraktı. Sabaha karşı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırarak yaylaları beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık.