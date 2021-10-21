Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Nehir adeta otlağa dönüştü.

EN KURAK GÜNLERİ YAŞIYOR

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde son zamanların en kurak günleri yaşanıyor.

OTLAR SARDI

Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı.

ODACIKLAR OLUŞTU

Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.

ÇEVRE HALKI ENDİŞELİ

Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara da ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerdeki görüntüsüyle herkesi korkutuyor.

Kuraklık Kızılırmak'ta etkisini gösterdi

Van Gölü’ne kuraklık: Liman içerisindeki tekneler kullanılamaz hale geldi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde kuraklığın etkisiyle sular çekildi. Gölüm sığ kalması nedeniyle balıkçı teknelerinin limana giremedi, balıkçı limanları işlevsiz hale geldi.

Elazığ’ı kuraklık vurdu baraj çöle döndü Elazığ’da kuraklığın etkisiyle, şehrin birçok noktasındaki içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi. Suların çekildiği barajın toprak zemininde oluşan derin çatlaklar çölü andırdı.

Kuraklık Van Gölü’nüde vurdu! Yüz yıllık iskele ortaya çıktı Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde sular çekildi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesinin arttığı gölde, yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ilk kez su yüzüne çıktı. Çevredeki vatandaşlar gözlerine inanamadı.