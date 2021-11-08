Türkiye Gazetesi

H.Ç isimli bir kişi tarafından kendisine sürekli sosyal medya üzerinden tacizde bulunan mesajlar attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi. Eşiyle plan yapan Yağmur çifti, H.Ç.'ye buluşma teklifinde bulundu ve bir restorantta davet etti.

MÜŞTERİ GİBİ OTURUP İZLEDİLER

Buluşma saatinde evli kadının yakınları müşteri kılığına girerek restoranda buluşmayı izlediler. Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Akartes’in yakınları meydan dayağı attı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DA DARP ETTİ

Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

“EŞİNDEN DAHA YAKIŞIKLIYIM”

Olayda burnu kırılan H.Ç., polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı anlatan Yağmur Akartes, "Instagramdan bana mesaj attı sen kimsin diye ve takip isteği atmıştı. Bende ben benim sen kimsin diye yazdım. Sonra bana ben senin eşinden daha yakışıklıyım gibi iğrenç kelimeler yazdı.” dedi.

BULUŞMA TEKLİF ETTİ

Eşine haber verdiğini belirten Akartes, “Bende eşime haber verdim. Numaranı ver oradan konuşalım dedim sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler'e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum sonrada burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim sonra oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı.” dedi.

MEYDAN DAYAĞINA ÇEKİLDİ

Kendisi yere atarak bağırdığını söyleyen Akartes, “Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ne oluyor diye sordu. Ben olayı anlatınca şahsı linç ettiler" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ardından karakola giden Yağmur Akartes ve eşi tacizci olduğu iddia edilen H.Ç'den şikayetçi olurken, olay ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Tacize uğrayan kadına yardım etmek isteyen adam canından oluyordu Denizli’de ana caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadının yardımına koşan adam 3 şüpheli tarafından darp edildi.

Ölümcül yanlışlık! Tacizci sanıp vurdular Sultangazi'da 11 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiasının ardından, 19 yaşındaki bir genç olayın sorumlusuyla karıştırılınca canından oldu.

CHP Erzurum İl Başkanı taciz iddiasıyla görevden alındı Cumhuriyet Halk Partisi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası üzerine görevden alındı.