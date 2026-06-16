Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ortalık karıştı. Feci kazada yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı midibüs, Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 6 haftanın dibine geriledi! Konut ve taşıtta yeni indirim yolda

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçi servisleri çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı

Haberle İlgili Daha Fazlası