Anadolu Ajansı
İşçi servisleri çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı
Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ortalık karıştı. Feci kazada yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Özetle Dinleİşçi servisleri çarpıştı, çok sayıda kişi yaraland...
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Yaşam az önce
Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ACK 153 plakalı midibüs, 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı.
- Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı.
- Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Midibüsün sürücüsü henüz öğrenilemedi.
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Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 40 ACK 153 plakalı midibüs, Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında 40 ADA 253 plakalı minibüse çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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