Türkiye Gazetesi

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar, İstanbul'da da yavaş yavaş görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar, Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçelere zaman zaman yağdı. Yağışların, ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.



ZONGULDAK'TA 1 METRE KAR

Bu arada, Zonguldak’a 2 gündür kar yağıyor. Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığı 1 metreye kadar yükseldi. Ardından köye ulaşım durdu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolu açmak için harekete geçti.



EĞİTİME KAR ENGELİ

Kastamonu’nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Bartın’da da yarın eğitim uzaktan yapılacak.



Çorum'da kar başladı, her yer beyaza büründü Çorum'da beklenen kar akşam saatlerinde başladı, her yer kısa sürede beyaza büründü.



Çanakkale'de kar başladı ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.