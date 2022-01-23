Türkiye Gazetesi

Kar, bütün yurdu etkisi altına aldı. Tipi sebebiyle ulaşım durdu. Bazı illerde oluşabilecek bir kazanın önüne geçmek için bazı kamu personeline izin verildi. İşte o şehirler:

- Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 17.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda yarın kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile veya 4 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime de ara verilecek.

- Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

- Elazığ’da engelli ve hamile personele 1 gün idari izin verildi.

NİĞDE'DE 5 GÜN İZİN

- Tunceli’de engelli, hamile ve küçük çocuğu olan kamu personeli pazartesi günü idari izinli olduğu bildirildi.

- Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

- Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele, 5 gün idari izin verildiği açıklandı.

Kastamonu-Çatalzeytin karayoluna çığ düştü Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine yoğun kar yağışı sonrası çığ düştü. Birkaç gündür aralıksız yağan kar sebebiyle Kastamonu’da hayat durma noktasına gelirken, yol ise ulaşıma kapandı.

Kardan kaçan kedi otobüse bindi İstanbul’da yağan kardan kaçan kedi İETT otobüsüne bindi. Yolcuların yanındaki koltuğa oturan kedi İETT otobüsüyle yolculuk yaptı.

THY'den uçuş iptali açıklaması: 31 sefer'e kar engeli THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu uçuşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan uçuşlar olduğu duyuruldu.