Giresun'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Şebinkarahisar-Sivas kara yolu Yavuzselim Mahallesi mevkiinde Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste 39 yolcu bulunduğu öğrenildi.
Şarampole yuvarlanan otobüsteki yolcular kazayı anlattı: Hızından uyandım Kuzey Çevre Otoyolu’nda yoldan çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otobüste 3 kişi hayatını kaybetti 15 yolcu ise yaralandı. Feci kazadan yara alarak kurtulan yolcular kaza anını anlattı.
İETT otobüsü Sefaköy'de kaza yaptı! Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Yaralıların olduğu öğrenilen olayda çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yolcular camları kırarak otobüsten kurtarıldı.
Giresun'da karlı yoldu yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada kar sebebi ile kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 9 kişi yaralandı.
Giresun'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Şebinkarahisar-Sivas kara yolu Yavuzselim Mahallesi mevkiinde Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.
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