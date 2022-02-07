Türkiye Gazetesi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Hüsamettin Ortak idaresindeki 28 M 9121 plakalı öğrenci servisi, ilçeye bağlı Üçtepe beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü Hüsamettin Ortak ve araçta bulunan Buse A., Tülin M. ile Ümmühan O. adlı öğrenciler hafif yaralandı. Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili Espiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, 2 ölü var Denizli’de meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi canından öldü.



Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Sivas'ın Gürun ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.