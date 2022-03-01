Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılık olayı geçtiğimiz günlerde Maltepe’de yaşandı. Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabı bozulunca internet üzerinden evine teknik servis çağırdı. İddiaya göre, yetkili servis kılığında eve giren dolandırıcılar buzdolabını inceledikten sonra buzdolabının ana kartını değiştireceklerini kendilerine ise peşin 4 bin lira vermelerini istedi. Bunun üzerine söylenileni yapan Umut Polat, dolandırıcıların hesabına 4 bin lira gönderdi.

ANA KARTINI DEĞİŞTİRDİK DEDİLER

Dolandırıcılar, “Ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir” diyerek evden çıktı. Buzdolabının tamir edilmediğini ve parasını dolandırıcılara kaptırdığını fark eden Polat, polise şikayette bulundu.

4 BİN LİRA NAKİT PARA İSTEDİLER

O anları anlatan Umut Polat, “Buzdolabım arızalandı. İnternetten araştırma yaptım teknik servis olarak 2 kişi geldiler. Üzerlerinde yelekleri de vardı, Orijinal teknik servis sandım. Eve gelip inceleme yaptılar. Dakikalar içerisinde bana dediler ki “Ana kart arızalanmış” Ben de onlara güvendim, inandım, “Tamam, gereği neyse yapılsın” dedim. Anakartımızı söktüler ve bizden 4 bin lira nakit para istediler. Ben de elimde dekont olsun diye Sinan Al adında paylaştıkları IBAN'a attım. Ondan sonra 2 gün içinde gelip anakart cihazı takıp dolabın onarılacağını söylediler..” dedi.

24 SAAT SONRA DÜZELECEK DEDİLER

Polat devamında “Ana kartı söküp gittiler. Aradan birkaç gün geçti. 2 gün sonra ellerinde bir ana kartla gelip onu taktılar. Bize dediler ki 24 saat sonra düzelecek. Aradan kaç 24 saat geçti. Mağduruz, marketten yapılan alışverişimizi ertesi gün çöpe atıyoruz. 1,5 ay oldu. Ne düzelen var ne de arayan soran var. İnternetten araştırma yaptım. Ve yaklaşık 250, 300 kişi mağdur durumda. Ana kartı söküp üzerlerindeki üniformaları görünce basiretimiz mi bağlandı, inandım. Sürekli arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorlar. Yetkililerden bu insanların yakalanmasını ve benim gibi daha farklı kişilerin dolandırılmamasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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