Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çarşıya giden bir adam dönüşte kahreden bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Eve gelen koca karısını ölü olarak buldu. Talihsiz kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

BOYNUNDAN ASILI VAZİYETTE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Han Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen Rıza K., eşi Kezban K.'yi (65) boynundan asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kezban K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Kezban K.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırdı.

Evli çiftin feci ölümü, eve giren komşuları cesetlerini buldu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

24 saattir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Zonguldak'ta yakınlarının 24 saattir haber alamayınca çilingirle kapısı açılan ve evinde hayatını kaybettiği belirlenen 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.