Türkiye Gazetesi

Tokat'ta soba yakma girişimi facia ile son buldu. Isınmak için sobayı yakmaya çalışan yaşlı adamın bir anlık dikkatsizlikle üstü tıutuştu. Bir anda yanmaya başlayan adam, yakınları tarafından hastaneye yetiştirildi. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELBİSELERİ TUTUŞUNCA BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay, Tokat'ın Gökova köyünde 27 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobayı yakmak isteyen 79 yaşındaki Salih Taşkıran kıyafetinin tutuşması sonucu yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altında bulunan Salih Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti.

Sobayı yakmak istemişti, kendi yandı! Erzurum'da yaşanan olayda sobayı tinerle yakmaya çalışırken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Emirhan Kurt’un, vücudunun farklı bölgelerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Benzin döktükleri soba patladı, yaralılar var Uşak'ta meydana gelen olayda benzin dökülen soba patladı, evde bulunan 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tinerle soba yakmak istedi: Hem kendini hem de arabayı yaktı Konya'da bir sanayide akşam saatlerinde soba yakmak isteyen genç, alevli sobaya tiner dökünce bir anda yanmaya başaldı. Alevler kısa sürede sobanın yanında bulunan araca sıçradı ve araç kullanılamaz hale geldi.