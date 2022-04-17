Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesir alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre TikTok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar videoyu çektikten sonra olay yerinden kaçtı.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Kaçırılan kadın TikTok’tan öğrendiği gizli el işaretiyle kurtuldu ABD'de eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan bir kadın, benzin istasyonunda TikTok'tan gördüğü aile içi tacizi ifade eden işareti yaparak yardım istedi. Durumu anlayan istasyon çalışanlarının polise haber vermesi ile adam yakalanırken kadın da özgürlüğüne kavuştu.