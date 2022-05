Türkiye Gazetesi

Adana'da kaldırımda şiddet gören genç erkeği görenler şaştı kaldı. Çünkü başındaki genç kız, erkeği tokatlıyor ve adeta dövüyordu. Genç erkeğin şiddet görmesine rağmen tepki vermemesi ise gözlerden kaçmadı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya ve karşısındaki erkeğe tehdit savurmaya başladı.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “Seni öldürürüm” diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uyguladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra sakinleşirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.

