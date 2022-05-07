Türkiye Gazetesi

Hamuru yumuşacık ve iyi mayalanmış pişinin kabarmaması imkansız. Şimdi vereceğimiz tarif hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte yağ çekmeyen mayalı pişi tarifi…

PİŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4,5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

2 tatlı kaşığı şeker

Kızartmak için sıvı yağ

PİŞİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM PİŞİ HAZIRLANIŞI

- Yoğurma kabına 4,5 su bardağı unu alın. Üzerine tuzu ekleyin ve karıştırın.

-Unun ortasını havuz oluşturacak şekilde açın. Bu boşluğa mayayı, şekeri, ılık sütü ve suyu ekleyin. Orta kısmında başlayarak yoğurun. Yavaş yavaş kenardaki unları alıp yoğurmaya devam edin.

- Hamur çok sert olmamalı. Yumuşak bir kıvamdayken yoğurmayı bırakın ve üzerini streç film ile kaplayın. Hamuru yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakın.

-Mayalanan hamuru keserek küçük küçük bezeler oluşturun (Bu tariften yaklaşık 30 adet beze elde edebilirsiniz).

-Oluşturduğunuz bezeleri unladığınız tezgaha alın. Elinizle bastırarak yayvanlaştırın. Dilerseniz ortalarına delik açın, bu şekilde hamurunuz daha güzel pişecektir.

- Ocakta yağı kızdırın. Şekil verdiğiniz yağa bezeleri atıp önlü arkalı çevirerek kızartın.

- Sıcak bir şekilde servis edin.

PİŞİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

-Pişi hamurunu hazırlarken toparlamakta zorlanırsanız elinizi hafifçe ıslatın. Hamur cıvık kıvamda diye çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleşmeyin. Çünkü sertleşen hamur kabarmaz, pişiler de yumuşak olmaz.

- Kullandığınız süt ve su ılık olmalı. Soğuk olursa mayanız aktif hale gelmeyecek ve hamurunuz da kabarmayacaktır.

- Pişileri çok fazla yüksek ateşte pişirmeyin. Bir anda dışları kızarır ancak içleri çiğ kalabilir.

-Pişilerin çok fazla yağ çekmemesi için yağ kızgın olmalı. Soğuk ya da hafif ısınmış yağa pişileri atmayın.

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