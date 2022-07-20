Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Şikâyet dilekçesine göre borçlu kişinin eşi ve kardeşine şirket tarafından SMS gönderildi. Mesajda, borcun süresinin dolacağı ve ödenmemesi hâlinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek, şirkete dilekçe yazdı. Kendisine yazılı cevap vermeyen firma, dolaylı yollardan eşini ve kardeşinin numarasını buldu, arayarak durumu sordu. Bu yaşanılanları inceleyen KVKK, firmaya 50 bin lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, borçlu kişinin iletişim bilgilerinin sisteme otomatik olarak kaydedilmesi uygulamasına son verildi.

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı: Kanuna aykırı değil Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Covid-19'la mücadele kapsamında kurum ve işverenlerin istediği aşı ve PCR test sonucu bilgisinin işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

KVKK'den WhatsApp'a rekor ceza! WhatsApp'ın aldığı kararlar neticesinde kişisel güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle, KVKK tarafından; söz konusu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla, gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesildi.