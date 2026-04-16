CW Enerji ABD'de yerleşik bir firmayla 750 milyon dolarlık güneş enerjisi projesi için iyi niyet mutabakatı imzaladı. Mutabakat kapsamında güneş paneli ve bileşen satışı yapılacak olup, ilk avans ödemesinin 37.5 milyon doları 2026'da tahsil edilecek. Projenin 2030'da tamamlanması bekleniyor.

CW Enerji, ABD'de yerleşik bir müşteri ile güneş enerjisi alanında iyi niyet mutabakatı (MoU) imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre mutabakat; güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına yönelik çerçeveyi kapsıyor.

ABD'ye dev ihracat! 750 milyon dolarlık güneş paneli için imzalar atıldı

TRT Haber'e göre; toplam proje büyüklüğünün 750 milyon dolar olduğu belirtilirken, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 2026 yılı içerisinde proje değerinin yaklaşık yüzde 5’ine karşılık gelen 37,5 milyon dolarlık ilk avans ödemesinin tahsil edilmesinin planlandığı kaydedildi. Avans ödemesinin ardından sevkiyat planlamasının yapılacağı bildirildi.

Ürünlere ilişkin birim fiyatlar ve ticari koşulların ise satışın gerçekleştirileceği tarihlerde geçerli piyasa şartlarına göre belirleneceği vurgulandı.

Şirket, projeye ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası