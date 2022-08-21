Türkiye Gazetesi

Türkiye, dün peş peşe gelen kaza haberleriyle sarsıldı. Diyarbakır'da meydana gelen kazanın ardından bir facia da Mardin'de yaşandı. Akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen başka bir tır daldı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Katliam gibi kaza sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerden birisinin, olay yerinde yaralılara yardım etmek isteyen bir polis memuru olduğunu açıkladı. Ayrıca olayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldı.

1 HAFTA ÖNCE TAYİN OLMUŞ

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin ile ilgili ortaya çıkan detay ise yürekleri yaktı. Şehit polis Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

ŞEHİT POLİS MEMURU ERGİN İÇİN TÖREN

Şehit polis memuru Yahya Ergin için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi. Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı alana getirildi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.

Mardin'deki kazada bir polisimiz şehit oldu Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.