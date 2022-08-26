Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir AVM’de kola tankının patlaması paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall AVM’nin yemek katında meydana geldi.

İddiaya göre, yemek katındaki kola tankının patlaması kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan insanlar telaşla dışarı çıkmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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AVM'de dehşet! Hamile kadın intihar etti Gaziantep'te bir AVM'de dehşet dolu anlar yaşandı. 28 yaşındaki hamile kadın yemek katından kendini aşağı bırakarak intihar etti.