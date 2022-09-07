Türkiye Gazetesi

Son aylarda artan orman yangınları ile Türkiye mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Çıkan yangınlar ekiplerin erken müdahalesi ile kontrol altına alınıyor. Bu kez Mersin'de orman yangını çıktı. Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

24 ARAÇLA MÜDAHALE

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Antalya'da şimşek nedeniyle yangın çıktı Antalya’da dün gece çakan şimşekler orman yangınına sebep oldu. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık orman zarar gördü.

Ankara'da korkutan anlar! Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ve elektronik hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken konuya ilişkin Vali Vasip Şahin yangının kontrol altına alındığını belirterek endişelenecek bir durum olmadığını açıkladı.

Antalya Adrasan'daki orman yangını kontrol altında Antalya’nın turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.