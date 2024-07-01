Adana'da sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli şüpheliler dehşet saçtı

Adana'da sokak ortasında motosikletli şüpheliler kanlı infaz gerçekleştirdi. Şüpheliler, otomobil sürücüsü Yakup Bozkurt'u kurşun yağmuruna tutarak şehrin göbeğinde katletti. Yakup Bozkurt'un bilincini kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil park halindeki kamyona çarptı, ortalık savaş alanına döndü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde motosikletli sürücüler tarafından kanlı infaz meydana geldi.Yakup Bozkurt otomobili ile seyir halindeyken peşine silahlı motosikletli şahıslar takıldı.

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KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Bozkurt durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Şüpheliler defalarca Bozkurt'un kullandığı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Bozkurt başından vuruldu. Saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yakup Bozkurt bilincini yitirince kullandığı otomobil ile park halindeki kamyonete çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren saldırganları yakalama çalışması başlattı.