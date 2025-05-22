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Alanya'da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alanya&#039;da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Tır yolu kapatacak şekilde yan şekilde durdu. Alanya-Gazipaşa yolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya-Gazipaşa yolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu.

Alanya'da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası - 1. Resim

KALP KİRİZ GEÇİRDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü Durmuş A.K. (33) iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, yolu iki şeridi birden kapatacak şekilde yan şekilde durdu.

Alanya'da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası - 2. Resim

Yaşanan olay sonrası yol trafiğe tamamen kapandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanya'da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası - 3. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır sürücüsü Durmuş A.K. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alanya'da trafik kilitlendi! Tır sürücüsünün korkutan kazası - 4. Resim

Tırın yolu kapatması nedeniyle D-400 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, Gazipaşa istikametine trafik akışı durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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