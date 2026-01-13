Kış aylarının en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas, adeta Alaska'ya döndü. Kar ve tipinin etkili olduğu Altınyayla ilçesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapanırken kırsalda yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önceki gün Sivas’ta yoğun kar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarıların ardından yağan kar ve etkili olan tipi sonrası kırsal kesimlerde hayat durma noktasına geldi.

KAR BOYU 3 METREYİ GEÇTİ

Birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapanırken kırsalda yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonrası kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu.

Bina boyuna ulaşan kar kalınlığı sonrası hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hayvancılık yapan Erdal Yüksel, yoğun tipi nedeniyle ahırdaki hayvanlarını yemleyemedi. Başören Mahallesi’ndeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Yüksel, yaşadıklarını anlattı.

"ALASKA DEĞİL BAŞÖREN KÖYÜ"

Beldedeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Bilal Erdoğan ise, yüzleri gülümsetti. Tipiden etkilenmemek isteyen Erdoğan yüzünü kapatarak, "Alaska değil Başören Köyü." dedi.

