Antalya'da toptancı halinde domateslerine alıcı bulamayan üretici, yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Antalya'da çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı.

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Alıcı bulamayınca 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

POŞET POŞET ALDILAR

Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Alıcı bulamayınca 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.

Alıcı bulamayınca 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti.

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