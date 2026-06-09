Alıcı bulamayınca 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Antalya'da toptancı halinde domateslerine alıcı bulamayan üretici, yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
- Yaklaşık 4 ton domates Serik Çınaraltı Meydanı'nda dağıtıldı.
- Çok sayıda vatandaşın akın ettiği dağıtımda, insanlar yanlarında getirdikleri poşetlere domates doldurdu.
- Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle ürünlerini halkla paylaşmayı tercih ettiğini belirtti.
- Kıvrak, "ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz" dedi.
- Domates alan vatandaşlar üreticiye teşekkür etti.
Antalya'da çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı.
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POŞET POŞET ALDILAR
Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.
Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti.