Mart ayıyla birlikte Van Gölü Havzası’nda allı turnalar yeniden görülmeye başladı. Doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen flamingolarla birlikte diğer kuş türlerinin de geldiğini söyledi.

Anadoluda allı turna olarak da bilinen flamingolar Van Gölü'ne ulaştı.

Gölde sadece flamingolar değil, farklı kuş türleri de yoğun şekilde görülüyor.

Ördek türleri ve sakarmekelerin sayısındaki artış, göl çevresindeki biyolojik hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor.

Allı turna döndü, baharı müjdeledi! Fotoğrafçılar Van Gölü'ne koşuyor

DOĞA FOTOĞRAFÇILARI İÇİN EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, flamingoların bölgeye dönüş sürecinin başladığını belirterek, "Mart ayıyla birlikte flamingoları yeniden görmeye başladık. Bunun yanında ördekler ve sakarmekeler de yoğun olarak gözlemleniyor" dedi.

Flamingoların özellikle fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunduğunu ifade eden Önen, süper telefoto lensler ve profesyonel ekipmanlarla gölde oluşan manzaranın rahatlıkla görüntülenebildiğini söyledi.

Van Gölü Havzası’nda her yıl ilkbaharla birlikte artan kuş hareketliliği, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli bir cazibe oluşturuyor.

