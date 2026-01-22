Doğal afet sayısındaki artış sonrasında Kayseri’de amatör telsizciliğe olan ilgi de arttı. Son 5 yılda 8 bin 307 kişi eğitim aldı. Eğitimleri veren Yavuz Altıntop "Telsizin alternatifi yok" dedi.

Son yıllarda deprem ve doğal afetlerdeki artış sonrasında amatör telsizciliğe olan ilgi de artmaya başladı. Kayseri’de 2025 yılı içerisinde 3 bin 280 amatör telsizci eğitim aldı.

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop, 5 yıl içerisinde eğitim verdikleri kişi sayısının 8 bin 307 kişi olduğunu belirtti.

8 BİN 307 KİŞİ EĞİTİM ALDI

Amatör telsizciliğe olan ilginin arttığını söyleyen Altıntop, "Afet, acil durumlar, milli güvenliği ilgilendiren durumlarda bununla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği verecek insanları yetiştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirdik. Kayseri'de 5 yıl içerisinde eğitim verdiğimiz kişi sayısı 8 bin 307 kişi oldu. Şuanda da amatör telsizcilik eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.

5 BİN MİLİN ÜZERİNDE GÖRÜŞME

Katılımcıların normal bir telden ya da herhangi bir parçadan anten yapabilecek düzeyde kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olduklarını vurgulayan Altıntop, acil durumlarda 5 bin milin üzerinde mesafeden görüşme yapabilecek sistemlerin olduğunu açıkladı.

“ALTERNATİFİ YOK"

Altıntop "Telsizin alternatifi yok. Baz istasyonları depremde belli bir şiddeti gördüğünde kendiliğinden kapatır ya da üzerine aşırı şekilde görüşme isteği olacağı için bununla ilgili kilitlenmeler olur. AFAD Başkanlığı bu durumla ilgili verdiği talimatlarda mesaj kullanın deniliyor” dedi.

