Oscar’ın habercisi olarak kabul gören Altın Küre Ödülleri, 83. defa sahiplerini buldu. Politik mesajları yoğun olan “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) filmi 4 ödül kazanarak törene damga vurdu.

Murat Öztekin / İSTANBUL - Eser, “En İyi Film-Müzikal veya Komedi”, “En İyi Yönetmen” (Paul Thomas Anderson), “En İyi Senaryo” (P. T. Anderson) ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” (Teyana Taylor) mükâfatlarını alarak Altın Küre’de eşine az rastlanır bir başarı elde etti. Gecede “Drama Dalında En İyi Film” ödülüne “Hamnet”, “En İyi Televizyon Draması” mükâfatına “The Pitt” layık görüldü. “En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi” ise “Adolescence” oldu. Sosyal mesajlı bu dizinin 16 yaşındaki oyuncusu İngiliz Owen Cooper, performansıyla “Televizyonda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında ödül kazandı ve bu kategoride ödül alan en genç oyuncu olarak Altın Küre tarihine geçti.

İLK DEFA PODCAST’LER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Altın Küre’de ilk defa “Yılın En İyi Podcast Yayını” ödülü verildi ve bunu “Good Hang with Amy Poehler” kazandı.

Aykırı Netflix filmi “Kpop: İblis Avcıları”nın “En İyi Animasyon” ödülünü kazanması ise ABD sinemasındaki Güney Kore tesirinin devam ettiğini gösterdi.

TRUMP’I İĞNELİYOR

Leonardo DiCaprio, Regina Hall ve Sean Penn gibi oyuncuları bir araya getiren “Savaş Üstüne Savaş” eski solcu örgüt üyelerinin 16 yıl aradan sonra bir araya gelmesini işliyor ve otoriter rejimleri, göçmenlik karşıtı politikaları ve beyazları üstün tutan grupları eleştiriyor. Eser, ABD Başkanı D. Trump’ın başını çektiği şahin kanada sert mesajlar veriyor! Filmin Oscar’da da yönetmenlik, senaryo ve oyunculuk dallarında öne çıkması bekleniyor.

