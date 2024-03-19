Ameliyat için yola çıktı, başına gelmeyen kalmadı

Ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, yine aynı hastaneye giden bir hastanın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada ameliyata götürülen yaşlı kadın ve eşi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Çarşamba ilçesinden ameliyat olmak için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne annesini götüren Fatih Yeşiltaş idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta durmak isteyen ve yine aynı hastaneye doktora giden Süleyman Bayraktar yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

AMELİYATA GİDERKEN HASTANELİK OLDU

Kazada ameliyat için hastaneye götürülen 62 yaşındaki Hatice Yeşiltaş ile eşi Adem Yeşiltaş yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan eşi Adem Yeşiltaş ise hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.