Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir AVM, hafta sonları yaşanan kavga ve tartışmaların ardından 18 yaş altı ziyaretçilerin velisiz girişine kısıtlama getirdi. Yönetim, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını ve tüm ziyaretçiler için huzurlu bir ortam sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi, hafta sonları girişlere yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. AVM yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde özellikle 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan tartışma ve kavga olaylarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, alışveriş merkezinin tüm ziyaretçiler için güvenli ve huzurlu nezih bir ortam sunmayı öncelik olarak gördüğü vurgulanarak, “Özellikle hafta sonlarında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmaların zaman zaman kavgaya dönüşmesi, hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur” denildi.

Bu olayların önüne geçmek amacıyla ilgili kolluk kuvvetleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı tedbirlerin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, uygulama kapsamında sözlü veya fiziki kavga çıkaran kişilerin alışveriş merkezine girişlerinin sınırlandırılabileceği ifade edildi.

AVM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Son günlerde alışveriş merkezimizde uygulamaya alınan hafta sonu giriş düzenlemesine ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur.

Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirler ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında, sözlü ve fiziki kavga çıkaranların alışveriş merkezine girişleri sınırlandırılabilmektedir.

Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir.

Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal hayat alanı olma misyonunu sürdürmektedir."

