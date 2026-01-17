Ankara'da dün akşam başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu.

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisi

Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekipleri tarafından olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası