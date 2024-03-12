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Haberler > Yaşam > Antalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak

Antalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya ormanlarını artık &#039;terminatör&#039;ler koruyacak

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da, ormanların en büyük düşmanlarından biri olan çam kese böceğiyle mücadele için 'terminatör' olarak adlandırılan böceklerin üretimine başlandı. Binlerce 'terminatör' böcek, farklı noktalarda adeta bir asker gibi görev yaparak ormanları koruyacak.

Ormanların en büyük düşmanlarından biri olan çam kese böceği, Türkiye'de son yıllarda en büyük doğa sorunlarından biri olarak görülüyor.

Tırtıllar özellikle kızıl çam ailesine mensup ağaçların öz suyunu emerek ve yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden olurken insan sağlığına da zarar veriyor. Tüyleri yakıcı etkiye sahip olan çam kese böceklerinin yol açtığı cilt sorunları nedeniyle zaman zaman ormanlık alanlara girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor.

Antalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak - 1. Resim

DOĞAL DÜŞMANI 'TERMİNATÖR'

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çam ağaçlarının gelişimine zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında nisan ve mayıs aylarında ormanlık alana bırakılan ‘terminatör' olarak adlandırılan (Calosoma Sycophanta) böceklerin üretimine başlandı.

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen binlerce ‘terminatör' böcek, Gazipaşa'nın farklı noktalarında adeta bir asker gibi görev yaparak Gazipaşa'nın ormanlarını koruyacak.

Antalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak - 2. Resim

LABORATUVARDA ÜRETİLİP DOĞAYA BIRAKILIYOR

Gazipaşa'da üretilen bu böcekler, ağaçlara zarar veren çam kese böceklerini yiyerek ormanları koruyor. Bu yıl binlerce yararlı böceği doğaya bırakmaya hazırlanan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, böceklerin üretimine başladı.

Antalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak - 3. Resim

Erişkin böceklerden laboratuvar ortamında larva alan ekipler, larvalardan çıkan terminatör böcekleri, belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çam kese böceği olarak bilinen ‘thaumetopoea pityocampa' zararlı böceklerinin bulunduğu alanlara toprağa bırakılacak. Bu şekilde yapılan uygulama ile zararlılarla mücadelede tamamen biyolojik yöntem izlenecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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