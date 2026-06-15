Artvin'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğul için çalışma başlatıldı.

Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.

ARAÇ BULUNDU, BABA OĞUL YOK

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.

Araç nehre uçtu; baba oğul her yerde aranıyor

Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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