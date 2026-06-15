İhlas Haber Ajansı
Araç nehre uçtu; baba oğul her yerde aranıyor
Artvin'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğul için çalışma başlatıldı.
Özetle DinleAraç nehre uçtu; baba oğul her yerde aranıyor
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Yaşam az önce
Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda baba ve oğlunun içinde bulunduğu aracın Çoruh Nehrine düşmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
- Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda Selahaddin Kaya ve Mecit Kaya'nın içinde bulunduğu araç bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Çoruh Nehrine düştü.
- Olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Nehirde araca ulaşıldı.
- Şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile sürüklendiği konusunda bir emareye ulaşılamadı.
- Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.
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Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.
ARAÇ BULUNDU, BABA OĞUL YOK
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.
Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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