Adana'da Yaşar Ölmez'e ait aracın başına gelmeyen kalmadı. Ölmez, bir yıl arayla otomobilin önce teybinin sonra aküsünün ardından da komple çalındığını söyledi.

18 Ocak günü Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 471 Sokak'ta Yaşar Ölmez'e ait otomobil, gece saatlerinde evinin önünden düz kontak yöntemiyle çalındı.

Araç sahibi isyan etti! Teyp, akü derken komple çalındı

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını gören Ölmez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polise başvurulmasının ardından aile kendi imkânlarıyla da arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda otomobil, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gül Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede aracın kapısının zorlandığı ve düz kontak yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

Yaşar Ölmez

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulduk"

Polis, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

