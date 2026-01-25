İstanbul'da bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilav faciaya dönüştü. Yemeği yedikten sonra fenalaşan 17 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arnavutköy ilçesinde bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilav nedeniyle 17 davetli zehirlendi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

