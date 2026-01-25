İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de mevlitte ikram edilen pilav faciaya döndü! 17 kişi zehirlendi, 2'sinin durumu ağır
İstanbul'da bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilav faciaya dönüştü. Yemeği yedikten sonra fenalaşan 17 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Arnavutköy'de bir mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 17 davetli hastaneye kaldırıldı, 2 kişinin durumu ağır.
- Arnavutköy'de bir evde mevlidin ardından 17 davetli zehirlendi.
- Zehirlenmeye tavuklu pilavın neden olduğu değerlendiriliyor.
- Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'sinin durumu ağır.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yemekten numune alındı.
Arnavutköy ilçesinde bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilav nedeniyle 17 davetli zehirlendi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
