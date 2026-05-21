Batman’da asansörde mahsur kalan baba ile çocuğu kurtarmaya çalışan 67 yaşındaki Ziya Baltaş, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde Batman Belde Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir sitede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle binanın 7’nci katındaki asansörde bir baba ile çocuğu mahsur kaldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Durumu fark ederek yardım etmek isteyen 67 yaşındaki Ziya Baltaş, asansör kabininin 6’ncı katta olduğunu düşünerek kapıyı açtı. Kabinin katta olmadığını fark edemeyen Baltaş, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baltaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ziya Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



