Asansörde kalanlara yardım edecekti... Feci şekilde can verdi
Batman’da asansörde mahsur kalan baba ile çocuğu kurtarmaya çalışan 67 yaşındaki Ziya Baltaş, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
- Elektrik kesintisi nedeniyle 7'nci kattaki asansörde baba ile çocuğu mahsur kaldı.
- Yardım etmek isteyen 67 yaşındaki Ziya Baltaş, asansör boşluğuna düştü.
- Sağlık ekipleri Baltaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
- Ziya Baltaş evli ve 3 çocuk babasıydı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde Batman Belde Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir sitede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle binanın 7’nci katındaki asansörde bir baba ile çocuğu mahsur kaldı.
Avrupa semalarında İHA alarmı! NATO savaş uçakları havalandı
ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Durumu fark ederek yardım etmek isteyen 67 yaşındaki Ziya Baltaş, asansör kabininin 6’ncı katta olduğunu düşünerek kapıyı açtı. Kabinin katta olmadığını fark edemeyen Baltaş, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baltaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ziya Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.