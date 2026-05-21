Nükleer restleşme petrolü vurdu! 106 dolar eşiği aşıldı
İran'da iki üst düzey yetkili, Dini Lider Mücteba Hamaney'in nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi. Petrol fiyatları açıklamanın ardından yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Gelişme, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden çıkmaza girebileceği endişelerini artırdı.
İran'da nükleer programa ilişkin yürütülen tartışmalarda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İran'da iki üst düzey yetkili, Dini Lider Mücteba Hamaney'in nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.
Yetkililer, Tahran'ın uranyumun yurt dışına gönderilmesinin ülkeyi ABD ve İsrail'in gelecekteki saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağı görüşünde olduğunu aktardı.
İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli yetkililer ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e İran'ın nükleer silah üretmek için gerekli olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'dan çıkarılacağı ve herhangi bir barış anlaşmasının buna ilişkin bir madde içermesi gerektiği konusunda güvence verdiğini söyledi.
PETROL FİYATLARI YENİDEN 106 DOLAR ÜSTÜNE ÇIKTI
Güne ekside başlayan petrol fiyatları İran'dan gelen uranyum kararı sonrası yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 yükselirek 106,41 dolara çıktı. ABD ham petrol (WTI) fiyatları ise yüzde 1,6 artışla 99,82 dolara yükseldi.