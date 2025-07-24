Aşırı sıcaklar ve kuraklığın ortasında skandal olay! Tonlarca su böyle boşa akıyor: Kimse ilgilenmiyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de kuraklık sezonu yaşanıyor. Vatandaşların su kullanımında dikkatli olunması vurgulanırken, Marmaris'te akılalmaz bir olay meydana geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde patlamış su borusundan 5 gündür su akarken, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Mahalle esnafı, MUSKİ’yi defalarca aradıklarını ancak arızaya henüz müdahale edilmediğini belirtti.

Çevredeki esnaflardan Meral Bulucu, aynı noktadaki borunun daha önce de defalarca patladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sürekli aynı yer patlıyor. Gelip tamir ediyorlar, birkaç gün sonra yine patlıyor. Bu hafta Pazartesi gününden bu yana tonlarca su boşa akıyor. Komşularım MUSKİ’yi arıyor, fotoğraflar çekip iletiyoruz, ama kimse ilgilenmiyor. Hem su sıkıntısı var, ‘Suyu dikkatli kullanalım’ deniyor, hem de böyle arızalar günlerce bekliyor. Lütfen yetkililer artık kalıcı bir çözüm bulsun.