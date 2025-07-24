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Aşırı sıcaklar ve kuraklığın ortasında skandal olay! Tonlarca su böyle boşa akıyor: Kimse ilgilenmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuraklık, Su Tasarrufu, Marmaris, Muğla, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de kuraklık sezonu yaşanıyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde ise patlamış su borusundan 5 gündür tonlarca su akarken, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Çevredeki esnaflardan Meral Bulucu, "‘Suyu dikkatli kullanalım’ deniyor, hem de böyle arızalar günlerce bekliyor. Lütfen yetkililer artık kalıcı bir çözüm bulsun" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de kuraklık sezonu yaşanıyor. Vatandaşların su kullanımında dikkatli olunması vurgulanırken, Marmaris'te akılalmaz bir olay meydana geldi.

Aşırı sıcaklar ve kuraklığın ortasında skandal olay! Tonlarca su böyle boşa akıyor: Kimse ilgilenmiyor - 1. Resim

VATANDAŞ İSRAFA TEPKİLİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde patlamış su borusundan 5 gündür su akarken, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Mahalle esnafı, MUSKİ’yi defalarca aradıklarını ancak arızaya henüz müdahale edilmediğini belirtti.

Aşırı sıcaklar ve kuraklığın ortasında skandal olay! Tonlarca su böyle boşa akıyor: Kimse ilgilenmiyor - 2. Resim

KALICI BİR ÇÖZÜM GEREK

Çevredeki esnaflardan Meral Bulucu, aynı noktadaki borunun daha önce de defalarca patladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sürekli aynı yer patlıyor. Gelip tamir ediyorlar, birkaç gün sonra yine patlıyor. Bu hafta Pazartesi gününden bu yana tonlarca su boşa akıyor. Komşularım MUSKİ’yi arıyor, fotoğraflar çekip iletiyoruz, ama kimse ilgilenmiyor. Hem su sıkıntısı var, ‘Suyu dikkatli kullanalım’ deniyor, hem de böyle arızalar günlerce bekliyor. Lütfen yetkililer artık kalıcı bir çözüm bulsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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